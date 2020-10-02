Мэрия прорабатывает вопрос строительства в Рязани крематория

Стена с нишами открытого колумбария. Возможно, когда-нибудь и в Рязани появится крематорий.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В управлении благоустройства Рязани прорабатывают вопрос о выделении земли под строительство крематория. Об этом сообщили власти, отвечая на вопрос рязанки Лады Лориной на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети.
«Принято изменение в генеральный план для расширения кладбища «Богородское». Площадь участка более 13,6 гектаров. Вы осознаете, что площадь кладбищ скоро сравняется с площадью города?! Когда будет вынесено на обсуждение строительство крематория? Если дело не сдвинется с мертвой точки, я буду доставать Администрацию Президента РФ, добавляя скрины ваших отписок по этому вопросу за последние полгода», - написала девушка.
Администрация Рязани ответила спустя несколько дней:
«Для строительства крематория необходимо выделить участок муниципальной земли площадью не менее 3 га, отвечающий всем санитарным нормам. Он должен находиться за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. В настоящее время этот вопрос прорабатывается в управлении благоустройства города с учетом обозначенных параметров».
Но девушку этот ответ не удовлетворил, и она потребовала обозначить конкретные сроки: «Он может прорабатываться годы и даже десятилетия. Озвучьте этапы и сроки решения этой задачи, пожалуйста».
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