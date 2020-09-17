В Рязани расширят территорию кладбища «Богородское-2»

Участок в районе кладбища «Богородское-2» площадью 13,6 га могут перевести из зоны прочих неселитебных территорий, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

Члены комитета по градостроительной деятельности и землепользованию поддержали этот вопрос. Окончательное решение примут на думском заседании.

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