Каждый день в Рязани ломаются 8-9 троллейбусов и автобусов.

Каждый день в Рязани из-за поломок сходят с линии восемь-девять единиц троллейбусов и автобусов. Об этом сообщила и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова. Всего на маршруты ежедневно выходят 102 троллейбуса и 80 автобусов.

— В прошлом году Москва передала Рязани 78 троллейбусов и 50 автобусов. В эксплуатации находятся 22 троллейбуса, остальные требуют капитальных вложений на восстановление и ремонт, — отметила чиновница. — Из всех переданных автобусов девять простаивают в резерве из-за нехватки водителей.

Несколько дней назад Андрей Михно покинул управление транспорта Рязани якобы по собственному желанию (читать подробнее).

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