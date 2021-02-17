Ушел из жизни рязанский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Акульшин

Фото из семейного архива Акульшиных.

В Рязани на 94-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Петрович Акульшин. Об этом со скорбью сообщили в Совете ветеранов Железнодорожного района.

Владимир Петрович родился в Рязани 31 марта 1927 года. Ушел на фронт добровольно после окончания девяти классов. С июля по декабрь 1944 года находился в учебной танковой роте 225-го запасного армейского полка (3-й Прибалтийский фронт), с января по май 1945 года разведчик-наблюдатель 1666-го самоходного артиллерийского полка (4-й Украинский фронт).

После войны продолжил службу в армии. В 1975 году вернулся в Рязань. Работал заместителем начальника кафедры Рязанского десантного училища. В 1983 году уволен в запас.

Сын Владимира Петровича - известный рязанский историк, доктор исторических наук, профессор Петр Акульшин.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Петровича.

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