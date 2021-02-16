Начальником рязанской Академии ФСИН стал Сергей Никитюк.

16 февраля первый замдиректора ФСИН России генерал-лейтенант Анатолий Рудый представил личному составу рязанской Академии ФСИН нового начальника. Им стал полковник Сергей Никитюк. Указ о его назначении еще 4 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Никитюк поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие, а коллектив – за поддержку, понимание и плодотворную работу за период своего правления с апреля 2020 года в должности временно исполняющего обязанности.

Прежний начальник Академии генерал-майор Александр Крымов перебрался в Санкт-Петербург, где стал врио ректора университета ФСИН (читать подробнее).

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