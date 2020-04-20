Начальник рязанской академии ФСИН возглавил университет в Петербурге

20 Апр 2020 2020-04-20T16:36:02+03:00

Александра Крымова уже представили в новом качестве. Фото: spbipkr.fsin.su

Александр Крымов встал у руля нового вуза, а его обязанности в Рязани будет исполнять Сергей Никитюк

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Генерал-майор внутренней службы Александр Крымов из Академии права и управления ФСИН (город Рязань) стал врио ректора Санкт-Петербургского университета ФСИН. Обязанности начальника АПУ вместо Крымова будет исполнять полковник внутренней службы Сергей Никитюк, экс-руководитель Пермского института ФСИН.

- Они оба будут исполнять обязанности временно, головное руководство у нас пока не поменялось, - подчеркнули в рязанском вузе.

Рокировка связана с открытием в Санкт-Петербурге нового университета на базе института повышения квалификации работников ФСИН. У руля этого учреждения и встал Крымов.

Сергей Никитюк. Фото: pi.fsin.su

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ИСТОЧНИК KP.RU