Начальник рязанской академии ФСИН возглавил университет в Петербурге
Генерал-майор внутренней службы Александр Крымов из Академии права и управления ФСИН (город Рязань) стал врио ректора Санкт-Петербургского университета ФСИН. Обязанности начальника АПУ вместо Крымова будет исполнять полковник внутренней службы Сергей Никитюк, экс-руководитель Пермского института ФСИН.
- Они оба будут исполнять обязанности временно, головное руководство у нас пока не поменялось, - подчеркнули в рязанском вузе.
Рокировка связана с открытием в Санкт-Петербурге нового университета на базе института повышения квалификации работников ФСИН. У руля этого учреждения и встал Крымов.
Сергей Никитюк. Фото: pi.fsin.su
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ИСТОЧНИК KP.RU