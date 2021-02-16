Сначала сгорел дом, а теперь баня - в Сумерках на пожаре погиб мужчина

Фото: издательство "Пресса".

Во вторник, 16 февраля, в деревне Сумерки Кадомского района произошел пожар, на котором погиб мужчина 1959 года рождения. Несколько лет назад у местного жителя сгорел дом, и мужчина перебрался жить в баню, где готовил, жил и спал.

Около девяти часов утра одна из соседок вышла на прогулку с собакой и заметила, что из-под крыши и меж бревен бани просачивается дым. Она вызвала спасателей. Через 15 минут прибыли пожарные расчеты, но к этому моменту крыша уже горела открытым огнем.

Тушение осложнял 40-градусный мороз. Вода в буквальном смысле мгновенно превращалась в лед. Баня и пристроенный к ней сарай выгорели полностью. На лежаке в бане пожарные обнаружили тело погибшего хозяина.

Издательство «Пресса» сообщает, что мужчина злоупотреблял спиртным. СК проводит проверку по факту гибели человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На пожаре в Рязанской области погибла женщина

Это случилось в ночь на понедельник (подробности).