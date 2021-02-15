На пожаре в Рязанской области погибла женщина

Фото: 62.mchs.gov.ru

В Спасском районе в ночь на 15 февраля случился пожар. Сообщение о том, что в селе Гавриловское вспыхнул деревянный жилой дом, поступило диспетчеру в 00:21.

От Государственной противопожарной службы на вызов отправились восемь человек личного состава и четыре единицы техники, рассказали в областном ГУ МЧС.

К сожалению, в огне погибла женщина 1965 года рождения.

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