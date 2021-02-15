Полиция рассказала подробности массовых ДТП на Солотчинском мосту

Утром 15 февраля на Солотчинском мосту произошло два ДТП. В одном происшествии участвовали четыре автомобиля, в другом – три. Все машины двигались в одном направлении по одной полосе, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.

В результате аварий никто из людей не пострадал, а машины получили механические повреждения.

«Движение по мосту не прерывалось, была доступна одна полоса проезжей части дороги.

На данный момент на мосту ожидает эвакуатора только один автомобиль», - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях прошла информация, что на Солотчинском мосту в ДТП попали 11 автомобилей. Судя по веб-сервису Яндекс, на указанном участке образовалась трехкилометровая пробка (читать подробнее).

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