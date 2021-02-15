На Солотчинском мосту в ДТП попали 11 автомобилей – огромная пробка. Фото: Алла Горохова | ПУВР.

Утром 15 февраля на Солотчинском мосту произошло массово ДТП, сообщают очевидцы в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидца, больше десятка машин встали «паровозиком» на мосту по направлению к Рязани.

Согласно данным веб-сервиса компании «Яндекс», из-за дорожного происшествия на Солотчинском мосту в сторону Рязани образовалась пробка протяженностью 3,26 км (по состоянию на 09:56).

Официальной информации о ДТП, количестве поврежденных автомобилей и пострадавших людях к данному моменту не поступало.

Подробности происшествия уточняются.

Позже полиция рассказала, что же случилось на Солотчинском мосту. Оказывается, там произошло два массовых ДТП (читаем подробнее и считаем количество машин).

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