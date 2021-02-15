На уборку улиц и остановок от снега в Рязани бросят осужденных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дирекции благоустройства Рязани обсудили привлечение к работам по очистке города от снега и мусора осужденных к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Во время совещания и.о. начальника Дирекции Ирина Трошина и представители УФСИН обсудили проблемы занятости и социализации осужденных граждан, а также вопросы, которые касаются трудовой занятости тех, кто отбывает в настоящее время наказание.

«В ближайшее время осужденных к принудительным работам будут привлекать к уборке улиц и остановок от снега и мусора, благоустройству общественных мест», - говорится в сообщении.

Ранее мэрия опровергла слухи о сокращении дворников в Дирекции благоустройства (читать подробнее).

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