Мэрия Рязани опровергла слухи о сокращении дворников

В администрации Рязани опровергли слухи о сокращении дворников в Дирекции благоустройства города (ДБГ).
На сокращение пожаловался на странице главы администрации Елены Сорокиной один из рязанцев: «На контроле уборка остановок общественного транспорта, а в ДБГ сокращают дворников. Как это понимать?»
— По информации руководства Дирекции благоустройства города, сокращений на предприятии нет, — коротко пояснил представитель горадминистрации.
Между тем в мэрии напомнили, что расчистка городских территорий: проезжих частей, тротуаров, остановок общественного транспорта, дворов и межквартальных проездов будет планомерно продолжены во всех районах города.
Ранее замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил профильным службам отчистить все основные дороги Рязани от снега уже к понедельнику (читать подробнее).
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