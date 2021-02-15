Мэрия Рязани опровергла слухи о сокращении дворников

В администрации Рязани опровергли слухи о сокращении дворников в Дирекции благоустройства города (ДБГ).

На сокращение пожаловался на странице главы администрации Елены Сорокиной один из рязанцев: «На контроле уборка остановок общественного транспорта, а в ДБГ сокращают дворников. Как это понимать?»

— По информации руководства Дирекции благоустройства города, сокращений на предприятии нет, — коротко пояснил представитель горадминистрации.

Между тем в мэрии напомнили, что расчистка городских территорий: проезжих частей, тротуаров, остановок общественного транспорта, дворов и межквартальных проездов будет планомерно продолжены во всех районах города.

Ранее замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил профильным службам отчистить все основные дороги Рязани от снега уже к понедельнику (читать подробнее).

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