Под Рязанью в ванной обнаружили труп многодетной матери

Фото с места происшествия в Старожиловском районе, где обнаружили труп многодетной матери.

Пятничным вечером 12 февраля в Старожиловском районе в ванной обнаружили труп 42-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— На теле женщины не было явных признаков следов криминального характера, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. Возможно, у нее не выдержало сердце.

У женщины было четверо детей. Когда все произошло, муж был на работе в колхозе, а в квартире находился только 12-летний сын, который смотрел мультфильмы. Другие дети отсутствовали – были в гостях у соседей, а дочь относила ужин отцу.

— Старший сын вернулся домой около 10 часов вечера, зашел в ванную и увидел маму без сознания, — продолжает следователь. — Он тут же выдернул пробку, спустил воду и попытался сделать искусственное дыхание, но было уже поздно – мать была мертва.

Рядом с ванной стояла бутылка с самогоном и кружка. Скорее всего женщина в пятницу решила расслабиться, легла в ванную, выпила – и сердце остановилось. Как говорят домочадцы, она злоупотребляла алкоголем, несколько раз даже кодировалась в Рязани, но избавиться от недуга так и не смогла.

Ранее мы сообщали, как во время уборки снега в Рязани 13 февраля скончался мужчина. Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти (читать подробнее).

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