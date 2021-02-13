Во время уборки снега на парковке в Рязани скончался мужчина

В микрорайоне Кальное во время уборки снега скончался мужчина. Как сообщили в СУ СК России по Рязанской области, на теле местного жителя не обнаружено следов криминального характера.

По предварительным данным, во время расчистки снега на одной из парковок по улице Быстрецкой, мужчине стало плохо с сердцем. Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее следователи спустя несколько дней смогли установить личность и причину смерти мужчины, труп которого обнаружили в одном из подъездов в городе Кораблино (читать подробнее).

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