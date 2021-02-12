Рязанский СК установил личность мужчины, труп которого нашли в подъезде

Утром 4 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов в городе Кораблино обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

На теле не обнаружили ни побоев, ни других следов криминального характера, а по результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Позже установили и личность умершего. Им оказался 60-летний местный житель.

— В настоящее время по факту обнаружения трупа продолжается проверка, — сказал следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — По ее результатам примем соответствующе процессуальное решение.

Продолжается проверка и по факту обнаружения трупа пожилого мужчины, завернутого в пакеты и оставленного возле мусорных контейнеров на улице Быстрецкой в Рязани. Следователи до сих пор не могут установить личность мужчины и причину его смерти (читать подробнее).

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