Продолжает отступать – все о COVID-19 в Рязанской области на 12 февраля

В пятницу, 12 февраля, в Рязанской области выявили 95 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 142 рязанцев. Отметим, что это минимальный суточный прирост, зафиксированный с 20 октября 2020 года, когда было выявлено 82 новых случая.

Поправились за сутки 99 человек. Общее количество выздоровевших – 21 200 человек.

Статистика летальных случаев не пополнилась. По официальным данным, на 12 февраля жертвами коронавируса в регионе по-прежнему значатся 258 человек.

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Оперативная группа рассказала о состоянии заболевших (подробности).