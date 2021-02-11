11 рязанцев с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ – месяц назад их было 33

По состоянию на 18.00 11 февраля в рязанских больницах остаются 446 пациента с COVID-19. Об этом рассказала оперативная группа регионального правительства.

Из них состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 332 человека пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных – 44 человека, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Для сравнения скажем, что месяц назад – 11 января – в рязанских больницах находились 523 больных COVID-19, 70 из которых были в тяжелом состоянии (в том числе 33 на аппаратах ИВЛ).

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