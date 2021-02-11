В Рязани от коронавируса скончались три женщины

В четверг, 11 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что все скончавшиеся – женщины. Им было 66, 79 и 80 лет. Умерли они в январе.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной их смерти также стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 11 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 258 человек.

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Оперативная группа представила свежую сводку (подробности).