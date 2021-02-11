Менее 100 случаев за сутки – все о COVID-19 в Рязанской области на 11 февраля

В четверг, 11 февраля, в Рязанской области выявили 97 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 047 рязанцев. Нужно отметить, что последний раз менее 100 новых случаев в сутки фиксировалось в регионе в начале ноября прошлого года (2 ноября заразились 98 человек).

Поправился за сутки 101 человек. Общее количество выздоровевших – 21 101 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В список за сутки занесли еще три фамилии. По официальным данным, на 11 февраля жертвами коронавируса в регионе значатся 258 человек.

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