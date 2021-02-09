Домофон преткновения: под Рязанью мужчина до смерти забил приятеля

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ряжского района, до смерти избившего знакомого.

По данным Скопинского МСО, 6 февраля между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт. Во время потасовки гость сначала избил хозяина жилища, а потом ударил его ножом в ногу. Через некоторое время мужчина скончался от полученных ран.

После задержания подозреваемый пояснил, что конфликт начался из-за хозяина квартиры. Мол, тот, возвращаясь из магазина, не смог попасть к себе домой, так как гость уснул и не слышал сигнала домофона.

В настоящее время подозреваемого задержали и в ближайшее время возьмут под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Касимова, который пытал и истязал собственного 13-летнего сына (читать подробнее).

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