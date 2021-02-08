«Изменяла мне мать, говори!» В Касимове отец пытал сына, требуя признаний

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Касимова, подозреваемого в истязании 13-летнего сына.

По данным Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области, 19 января пьяный мужчина несколько часов избивал и пытал ребенка, требуя, чтобы тот признался в супружеской неверности матери. И это несмотря на то, что к тому моменту супруги уже были разведены.

В настоящее время подозреваемого в истязании заключили под стражу, а расследование уголовного дела продолжается.

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