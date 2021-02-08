Между рабочими, отчищающих Рязань от снега, перераспределят премию

Между рабочими, которые в сильные морозы продолжают работать на улицах Рязани, вручную отчищать город от снега и наледи перераспределят премию. Об этом на совещании в Дирекции благоустройства распорядился замглавы администрации Владимир Бурмистров.

Кроме того, рабочим организуют подвоз горячего чая.

Ранее чиновник сообщил, что ему, как отвечающему за ЖКХ, пришлось ряд мелких начальников отделов по благоустройству, контролю и других отделений. Их места заняли молодые специалисты, и якобы уже видна «положительная динамика» (читать подробнее).

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