К проверке обстоятельств падения ребенка с 16 этажа подключилась прокуратура

Прокуратура Московского района Рязани назначила проверку по факту падения с 16-го этажа 12-летней рязанской девочки. Надзорный орган оценит, насколько родители и другие законные представители ребенка выполняли обязанности по ее воспитанию, а также работу школьных учителей и инспекторов ПДН.

Ребенка нашли ночью 3 февраля возле подъезда ее дома по Московскому шоссе. С многочисленными травмами ее срочно доставили в областную больницу. За ее жизнь борются врачи, а следователи устанавливают все обстоятельства случившегося (читать подробнее).

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