В Рязани с 16 этажа упала и выжила 12-летняя девочка

3 февраля около полуночи во дворе одного из домов по Московскому шоссе обнаружили 12-летнюю девочку с многочисленными травмами, которая упала недалеко от своего подъезда с 16 этажа. Ребенка срочно доставили в больницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах.

— В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним ребенком. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК Ирина Котова.

Позже проверку назначила и прокуратура. Они проверят родителей, учителей и инспекторов ПДН (читать подробнее).

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