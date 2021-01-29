Прокуратура проверит работу «Окской жемчужины»

Прокурорские работники начали проверку по факту получения травм мужчиной в аквапарке «Окская жемчужина». Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел 23 января. По предварительной информации, молодой человек упал, поскользнувшись на мокром полу.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В «Окской жемчужине» это не первый случай, когда страдают люди. Так, 11 апреля 2017 года в аквапарке «засосало в трубу» семилетнего мальчика, а в сентябре 2020 года в аквапарке «Горки» (юридическое лицо «Окской жемчужины») утонул 12-летний школьник из Тульской области (читать подробнее).

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