Дороги растаяли - рязанские автомобилист собираются провести «онлайн-митинг»

Оставить комментарий – одна минуты, но эта минута может многое изменить.

Самое большое автомобильное сообщество региона – группа «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте», в которой без малого насчитывается 100 000 подписчиков (!) – собирается провести «онлайн-митинг»

1 февраля (понедельник) водителям больших и малых авто предлагается с 17.00 до 19.00 высказаться о состоянии автодорог в регионе, оставив метку на Яндекс-картах.

- Отметьте яму, некачественный ремонт или просто поделитесь своими мыслями. Важно говорить о том, что вам не нравится, о том, чем вы недовольны! – говорится в сообщение.

По словам организаторов, они не преследуют политических целей, но хотят добросовестного выполнения обязанностей, возложенных на государственные органы.

- Хотелось бы хороших, безопасных дорог и качественной городской среды. Оставить комментарий – одна минуты, но эта минута может многое изменить.

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