Рязанская епархия продолжает настаивать на возвращении ей здания школы №6

Во вторник, 26 января, состоялось очередное судебное заседание по иску Рязанской епархии к администрации Рязани о возвращении Церкви здания общеобразовательной школы №6. Напомним, что более века назад в нем располагалась Рязанская духовная семинария.

На заседании администрация представила документ, где указано, что еще в 1916 году здание рязанской семинарии передали 46-му военному госпиталю. В настоящее время в Государственном архиве Рязанской области запрошены документы того, как происходила передача. Объект перепрофилировали и, соответственно, статуса религиозного значения здание лишилось.

В свою очередь истец заявил, что представленные документы не доказывают полного отказа епархии от здания. Скорее всего, его временно предоставили для размещения госпиталя, так как шла Первая Мировая война.

На следующем заседании, которое назначено на 25 февраля, суд надеется ознакомиться с документами, каким образом и на каких условиях было передано здание в начале двадцатого столетия.

Интересно, что за несколько дней до этого в интернете появилась информация, что здание школы и участок под ним продаются. В объявлении говорилось: «Школу перенесли из-за права епархии забрать здание, но епархия в последний момент отказалась, и мы по тендеру выиграли здание».

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В администрации города назвали появление данного объявления на сайте avito фейком (подробности).