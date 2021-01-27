Рязанец пожаловался на огромную очередь в онкодиспансере

Такую картину увидел наш читатель в онкологическом диспансере 25 января.

Рязанец, сопровождавший больного для госпитализации в Областной онкологический диспансер, пожаловался «Комсомолке» на огромную очередь в лечебном учреждении. По мнению мужчины, из-за отвратительной организации работы пожилые и ослабленные болезнью люди вынуждены страдать.

Ситуация, о которой рассказал нам неравнодушный читатель, произошла в понедельник 25 января. Несмотря на то, что пациент приехал в больницу к 8 часам утра, в палату его определили только после полудня.

- Хочется передать «теплые» слова нашим чиновникам из минздрава и посоветовать не попадать им в больницы города Рязани, - резюмировал Руслан.

«Комсомолка» направила письменный запрос в региональное министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в лечебном учреждении.

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