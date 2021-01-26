В Шацке женщина во время ссоры зарезала своего сожителя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Шацка, подозреваемой в убийстве своего любовника.

По данным Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области, вечером 25 января в одной из квартир в Шацке во время распития алкоголя произошла ссора между 42-летней женщиной и ее 36-летним сожителем.

В ответ на оскорбления мужчина с силой оттолкнул женщину, а та схватила нож и вонзила его в грудь сожителю. От полученной раны пострадавший скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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