Рязанского активиста Юрия Богомолова задержали за несколько часов до начала протестов

За несколько часов до начала несогласованной акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального был задержан рязанский активист Юрий Богомолов. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала его супруга Ирина Кусова.

- В этот момент я была вместе с Юрием. Полицейские сообщили, что мой муж, якобы, пьян, поэтому ему необходимо проследовать с ними. Никакого сопротивления он, естественно, не оказывал, однако это не помешало суду арестовать его на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции, - поделилась Ирина Гасановна.

При этом сам процесс проходил в Советском суде Рязани вечером 23 января. Защита Юрия Богомолова намерена обжаловать несправедливый и надуманный, по их мнению, приговор.

Тем временем, на странице в Facebook был размещен видеоролик, в котором арестованный после решения суда исполнил песню «Черный ворон».

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