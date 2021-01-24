На акции протеста в Рязани пострадал 18-летний парень

23 января во время задержания на несанкционированной акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального пострадал 18-летний рязанец.

Молодого человека с диагнозом вывих плеча доставили в травмпункт при поликлинике №2.

- Он обратился к нам самостоятельно. Мы оказали молодому человеку всю необходимую помощь. После чего передали данные об инциденте в правоохранительные органы, - рассказали медики.

Напомним, по неофициальным данным, в областном центре было задержано как минимум 80 человек. Среди них оказался правозащитник Александр Бехтольд.

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