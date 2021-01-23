В Рязани задержан правозащитник Александр Бехтольд

ОМОН уводит Бехтольда в автозак. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В Рязани примерно в 14.45 23 января был задержан глава местного отделения движения "За права человека" Александр Бехтольд.

Корреспондент "Комсомолки" Александр Караваев, находящийся как раз неподалеку, так описывает происшедшее:

- Колонна людей подходила к площади Ленина. Спецназ сначала скрутил одного мужчину, затем прямо из колонны бойцы выдернули другого. Это был Бехтольд с нарисованным от руки плакатом. Его увели в автозак, а плакат остался валяться на снегу.

А вот и сам плакат из рук Бехтольда. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Напомним, что Бехтольд прославился еще в 2010 году. "Радио Свобода" 27 февраля сообщило о том, что он был задержан во время раздачи листовок с информацией о нарушениях избирательных прав граждан. А затем отпущен.

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