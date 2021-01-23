Уехавший из дома на Kia Sportage рязанец найден мертвым

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Вечером в пятницу, 22 января, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» прекратил поиски 37-летнего мужчины, уехавшего 16 января из дома на автомобиле KIA Sportage темно-синего цвета. Все эти дни он не выходил на связь.

22 января стало известно, что мужчина погиб.

В комментариях пользователи соцсетей сообщили, что его тело нашли в машине. Никакой другой информации не приводится.

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Мужчина уехал из дома пять дней назад, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно (подробности).