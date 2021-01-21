Объявлен розыск рязанца, исчезнувшего вместе с автомобилем KIA Sportage.

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 37-летнего Юрия Ларина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина 16 января выехал из дома на автомобиле KIA Sportage темно-синего цвета и пропал. Вот уже пять дней о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: светло-серая куртка, штаны защитного цвета, черно-коричневые кроссовки.

Объявлен розыск рязанца, исчезнувшего вместе с автомобилем KIA Sportage.

Почти две недели в Рязани не могут найти 15-летнюю девочку Катю Муравьеву. Подросток еще 8 января ушла из дома, и с тех пор не выходит на связь с родственниками (читать подробнее).

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