Уже неделю в Рязани не могут найти бесследно исчезнувшую 15-летнюю девочку Катю Муравьеву.Подросток еще 8 января вышла из дома, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Ищут несовершеннолетнюю полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Alert Рязань».Напоминаем приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.Особая примета: на шее слева крупная родинка.Была одета: желтый короткий пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки, бежевую толстовку с капюшоном.КУДА ЗВОНИТЬ?Любую информацию, которая может помочь в поисках Кати Муравьевой, полиция просит сообщать по телефонам 8-910-565-68-62 и 8-952-122-87-79. Звонить можно и в «Лизу Alert» по телефону: 8 (800) 700-54-52.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!