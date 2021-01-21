СК РФ: Угрозы в адрес рязанского журналиста Антона Насонова не поступали. Фото: Первый канал.

Следственный комитет завершил проверку по обращению рязанского журналиста Антона Насонова во время пресс-конференции президента Владимира Путина.

17 декабря 2020 года руководитель ряда региональных СМИ Александра Безукладова сказала Путину, что ее коллега [Антон Насонов] снял ролик, который якобы кто-то «слил в соцсети», а потом его [Насонова] подвергли травле.

— Ну, меня оскорбляли, — уточнил президенту сам журналист (читать подробнее).

«В части доводов, приведенных главным редактором рязанского портала Антоном Насоновым, сообщившим о «травле» его в соцсетях из-за публикаций о проблемах «Ново-Рязанской ТЭЦ», установлено, что угрозы в его адрес не поступали», - говорится в сообщении СК России.

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