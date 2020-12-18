Угрозыск выяснит, как оскорбляли журналиста, который пожаловался Путину. Фото: Первый канал.
Полиция отреагировала на информацию о противоправных действиях в отношении члена общественной палаты Рязани и журналиста Антона Насонова. Речь идет о Ново-Рязанской ТЭЦ. Известно, что общественник снял ролик, который якобы кто-то «слил в соцсети», а потом его [Насонова] подвергли травле.
— Ну, меня оскорбляли, — заявил журналист.
Путин пообещал разобраться, но напомнил руководителю рязанского СМИ, что у него профессия такая, нужно терпеть.
В любом случае сотрудники уголовного розыска в ближайшее время встретятся с Насоновым и пообщаются. В дальнейшем, по результатам проверки, полиция решит – возбуждать уголовное дело или нет.
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