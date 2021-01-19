Отключать электроснабжение в трех деревнях Старожиловского района не будут. Об этом заявили в «Рязаньэнерго».«Проведение плановых работ в Старожиловском районе 18 января отменено из-за мороза ниже - 20 градусов. Во время сильных холодов могут проводиться только аварийно-восстановительные работы. В график проведения плановых работ на энергообъектах в случае необходимости вносятся корректировки исходя из текущих погодных условий. Жителей о том, что отключения электричества 18 января не будет, предупредили», - говорится в сообщении.Ранее указывалось, что в трех деревнях района - Мелехово, Мишенево и Пятинск 18 января в 09:00 отключили электричество. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», опубликованному на официальном сайте организации, восстановить электроснабжение планировали 22 января в 17:00.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!