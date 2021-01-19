В трех деревнях Старожиловского района на четыре дня отключили электроснабжение, сообщает «Рязаньэнерго».Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричество отключили 18 января в 09:00 в следующих населенных пунктах:- деревня Мелехово, деревня Мишенево и деревня Пятинск.По данным энергетиков, электроснабжение поступит в населенные пункты лишь 22 января в 17:00.Отметим, что в течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!