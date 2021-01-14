В четверг, 14 января, в Советском районном суде Рязани должно было состояться очередное судебное заседание по делу об «исчезнувшей» детской площадке, по которому обвиняемыми проходят экс-глава администрации Рязани Сергей Карабасов, бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов.Однако заседание было отменено по причине контакта одного из подсудимых с человеком, больным коронавирусом. В настоящее время контактный ушел на самоизоляцию.Следующее заседание должно состояться 22 января в 11.00.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПодсудимый в деле о пропавшей детской площадке Сергей Карабасов: Мечтаю поиграть в баскетбол и поехать на мореБывший глава администрации Рязани рассказал «Комсомолке» о жизни в неволе, а его адвокат оценил шансы участников процесса на объективный приговор (подробности).