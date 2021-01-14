Утром в среду, 13 января, из стана хоккейного клуба «Рязань» пришла печальная новость. У главного тренера Сергея Решетникова скончался отец.Несмотря на трагическую новость, вечером в этот день Сергей Решетников вывел команды на игру против ЦСК ВВС. Рязанцы одержали волевую победу 5:4.На послематчевой пресс-конференции главный тренер соперника Павел Десятков обсуждение игры начал с выражения соболезнований:- Тяжелая новость. Самые близкие люди – это, конечно, родители. Приносим наши глубочайшие соболезнования.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!