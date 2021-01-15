К началу седьмой минуты хозяева льда уже \\"летели\\" 0:2. Павел Десятков, несколько лет проработавший в Рязани, настроил ЦСК ВВС дать решительный бой. Алексей Басков и Егор Огиенко дважды послали в нокдаун оборону \\"горожан\\" во главе с Данилом Чечелевым.Но это был еще не нокаут... Хотя для наставника \\"Рязани\\" он случился еще утром: пришла весть о смерти отца.Не успела начаться вторая треть игры, а секунды замерли на цифре \\"18\\", как сверхактивный в этот вечер Никита Гончаров охладил победный пыл \\"летчиков\\". Жесткие стыки завершались отсидками в штраф-боксах, но счет 1:2 не менялся. И уже при игре в равных составах, правда, в формате 4х4, Евгений Грошев еще раз заставил достать Чечелева шайбу из \\"паутины\\".- Что-то не получается, хоккейный бог не поворачивается к нам, - сетовал Никита Куракин.Но прошла всего минута, и трибуны \\"Олимпийского\\" взревели - Дмитрий Антонов вновь сделал преимущество гостей шатким - 2:3.Зрители еще не знали, что впереди одну команду ждет трагедия, а другую - настоящий триумф. Не голевой, а силы духа и сплоченности. Александр Степаненко вновь поражает цель - 2:4, и, казалось все кончено. Но подопечные Сергея Решетникова взвинтили темп - многие соперники знают про этот козырь рязанской команды, но не все находят контраргументы. Сначала Георгий Сергеенко дарит надежду болельщикам, а затем все тот же Гончаров уравнивает шансы команд на победу.- Сегодня игра отличная получилась - напряженная, болельщики любят такое, - позже скажет Никита.Настоящая спортивная злость и настырность Максима Кориневского не могла не проявиться. И логично, что победную точку 5:4 в этой схватке характеров поставил именно он.После матча один из игроков \\"Рязани\\" скажет при разговоре:- Мы просто не имели права проиграть в этот вечер...А наставник \\"горожан\\" просто подвел итог, не давая ни малейшего повода для жалости к собственной персоне. Мужик, одним словом:-- Надеюсь, что эта игра станет отправной точкой от неудач, которые нас преследуют в последнее время. Ребятам большое спасибо! Большое спасибо болельщикам, часть победы принадлежит им, потому что они не бросили нас в трудную минуту, поддержали, а ребята ответили им голами и победой