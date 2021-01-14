74 из 125 новых случаев коронавирусной инфекции по региону выявили в Рязани. Второй по приросту – Касимов с девятью заболевшими. Такие данные 14 января предоставила опергруппа при областном правительстве.Шацк, где тесты показали COVID-19 у четырех людей, со 118 случаями обошел Старожилово. Милославский район достиг отметки в 100 заражений: два человека с «короной» появились в селе Липяги, где прежде эту заразу не обнаруживали.На карте пандемии появились также деревня Лужки (Рязанский район) и село Чермные (Кадомский район).С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 13 января:- Рязань - 10647 случаев (+74);- Рязанский район – 798 (+7) (Поляны – 101 (+2), Мурмино – 33 (+2), Турлатово – 26 (+1), Льгово – 21 (+1), Лужки – 1 (+1));- Скопин – 640 (+1);- Касимов – 580 (+9);- Рыбном – 407 (+3);- Касимовский район – 404 (+1) (Крутоярский – 29 (+1));- Сасово – 383 (+2);- Спасский район – 255 (+3) (Павловка – 9 (+1), Новики – 5 (+1), Емельяновка – 2 (+1));- Михайловский район – 252 (+1) (Березово – 3 (+1));- Шилово – 230 (+2);- Старожиловский район – 179 (+5) (Истье – 49 (+2), Совхоз имени Ленина – 22 (+1), Хрущево – 12 (+2));- Захаровский районе – 140 (+3) (Безлычное – 11 (+1), Остроухово – 8 (+1), Катагоща – 3 (+1));- Сапожок – 138 (+1);- Милославское – 125 (+3);- Сасовский район – 121 (+1) (Устье – 2 (+1));- Шацк – 118 (+4);- Старожилово – 117 (+1);- Захарово – 106 (+1);- Милославский район – 100 (+2) (Липяги – 2 (+2));- Пителинский район – 19 (+1) (Нестерово – 2 (+1));- Кадомский район – 15 (+1) (Чермные – 1 (+1)).