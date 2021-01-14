В Рязани завершились поиски 54-летней Елены Денисовой. Об этом в ночь на 14 января сообщил поисковый отряд «Лиза Alert Рязань».«Найдена. Жива», - коротко прокомментировали волонтеры.Напомним, женщина вышла из дома вечером 10 января. Несколько дней о ее местонахождении не было ничего известно. Но, к счастью, все закончилось благополучно.В настоящее время в Рязани продолжаются поиски 15-летней девочки, которая не выходит на связь с родными и близкими с 8 января. О ее местонахождении ничего неизвестно (читать подробнее с фото).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!