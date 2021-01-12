В Рязани полиция ищет 15-летнюю Екатерину Муравьеву. Девушка-подросток вышла из дома 8 января, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.Также есть особая примета - крупная родинка на шее слева.Одета Екатерина была в желтый короткий пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки, бежевую толстовку с капюшоном.Любую информацию, которая может помочь в поисках юной рязанки, полиция просит сообщать по телефонам 8-910-565-68-62 и 8-952-122-87-79.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!