В ночь на 14 января дороги и улицы Рязани от снега чистили четыре колонны машин, сообщает городская администрация. Девять единиц спецтехники проехали по всем районам города.Кроме того, трактора-щетки расчищали тротуары центральных улиц, а подрядчики вывозили снег.«Уборка областного центра продолжится в круглосуточном режиме», - заверили рязанцев чиновники мэрии.Погода в Рязани испортилась ближе к вечеру 13 января. Об этом заранее предупреждали и власти, и ГИБДД, и МЧС. Началось все с сильного ветра, а потом повалил снег, который не прекращался всю ночь.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!