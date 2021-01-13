Вечером 13 января в Рязани ожидается сильный ветер, порывами до 17 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС. Ночью и в первой половине дня 14 января возможен сильный снег с метелью и ухудшением видимости менее 1000 метров.На дорогах могут возникнуть снежные заносы и гололедица.Что касается температуры, то в ночь на 14 января ожидается -15...-10°С, местами до -20°С, днем -9...-4°С.Ранее о непогоде рязанских автомобилистов предупредило УГИБДД, призвав быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!