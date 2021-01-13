«В ближайшее время на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий», - предупредила водителей Госавтоинспекция по Рязанской области. В частности, ожидаются снег, метель, нежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.В такую погоду автомобилистов призывают быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и, конечно, ездить предельно неторопливо – снизить скорость.Также Госавтоинспекция указала на перепады атмосферного давления, в связи с которым водителям стоит внимательнее следить за своим самоувствием:«Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», - советуют в ГИБДД по Рязанской области.