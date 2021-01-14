Утром 14 января вся Рязань встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». Основной причиной автомобильных заторов стал обильный снегопад.Накануне власти рекомендовали рязанцам отказаться хотя бы на день от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, возымело это мало – частично перекрыты практически все центральные проспекты.Уже традиционно затруднено движение на проезде Шабулина, на пересечении Московского и Михайловского шоссе, а также на улице Спортивной.Кроме того, проблематично проехать по Южной и Восточной окружных дорогах, Куйбышевскому шоссе, улицам Есенина и Бирюзова.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!