13 января в администрации Рязани состоялось заседание штаба по уборке города от снега. В нем приняли участие руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий, задействованных в этой работе.«По прогнозам синоптиков Рязань ждет метель, гололед и усиление ветра. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Дирекция благоустройства следит за изменениями погодных условий для оперативной уборки улиц в течение суток», - говорится в сообщении администрации.В связи с этим рязанцев попросили не парковать автомобили вдоль дорог и не создавать помех работе снегоуборочной техники. Также автомобилистам порекомендовали в ближайшие дни пересесть на общественный транспорт.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!